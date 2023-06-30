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Общество

Гости о Спутнике: Посмотрели на Пензу с другой стороны

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«Увидели Пензу с другой стороны и открыли ее заново», - такие отзывы оставили члены делегации из Саранска, посетив Город Спутник.

В гостях побывали представители Управления капитального строительства Республики Мордовия. Решение приехать в Спутник было принято во время совещания на тему государственно-частного партнерства.

Территорию Города Спутника развивает холдинг «Термодом»: строит жилые комплексы, важнейшие социальные объекты, а также полностью за свой счет содержит набережную, тропу здоровья и многое другое.

Гостей увиденное впечатлило, и они пообещали приехать снова - уже неофициально.

Больше о Спутнике можно узнать на сайте penza-sputnik.ru, а о проектах «Термодома», деятельности которого в этом году исполняется 25 лет, - на сайте termodom-pnz.ru или в офисах продаж по телефону 28-28-20 (или *2820, звонок с мобильного бесплатный).

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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