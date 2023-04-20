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Общество

Названы 5 вакансий на удаленке с зарплатой от 450 тысяч рублей

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Пандемия коронавирусной инфекции приучила россиян к удаленной работе. Для многих фраза «работа должна оставаться на работе» ушла в прошлое. Они предпочитают размывать грань между работой и офисом.

Начиная с 2020 года в стране был зафиксирован рост числа вакансий с удаленным форматом работы. Эксперты отмечают, что удаленка дает ряд преимуществ. Она позволяет экономить время и деньги на дорогу, выбирать удобный график и место работы, совмещать работу с личной жизнью и учебой, открывает доступ к более широкому рынку труда, больше зарабатывать.

РБК Life изучил предложения российских работодателей на рекрутинговом портале HeadHunter (hh.ru) и составил топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке.

Неназванная компания через сервис поиска работы ищет iOS-разработчика и обещает платить ему до 400 тысяч рублей в месяц. К зарплате предлагается гибридный формат работы в России или за рубежом на условиях полной удаленки и хороший социальный пакет, включая ДМС, компенсацию обедов и фитнеса.

Зарплату в 450 тысяч рублей обещают руководителю отдела маркетинга / маркетологу в торгово-клининговой компании «НордКлининг». Сотруднику предстоит выполнять широкий пул задач, при желании работая дистанционно, - от составления маркетингового плана до анализа деятельности конкурентов.

Требуется руководитель направления «Международная логистика» в «Уральскую Горную Компанию» в Екатеринбурге. Ему обещают платить 500 тысяч рублей. Работа на условиях удаленки. Соискателю обещано отсутствие «кумовщины, лишней бюрократии и интрижек», а заниматься предстоит организацией международных перевозок всеми видами транспорта.

От 500 тысяч рублей на руки готово платить руководство кухонной фабрики Becker потенциальному директору собственного учебного центра. От соискателя требуется в дистанционном режиме заниматься обучением персонала компании и проводить оценку эффективности этого обучения.

До 1,8 млн рублей обещают потенциальному директору на удаленной позиции CTO/IT директор, вакансию разместило кадровое агентство Accent Consulting. От соискателя, помимо глубоких знаний технологий разработки программного обеспечения, требуется наличие сильных управленческих и коммуникативных навыков, уверенность в себе и знание английского языка, «хотя все общение между сотрудниками и руководством происходит на русском».

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Источник — rbclife.ru
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