Противоклещевые препараты для собак исчезают с полок

В Пензенской области уже стартовал сезон активности клещей, и эффективные противоклещевые препараты для собак пользуются огромным спросом. Однако, как отметили многие владельцы, приобрести их непросто.
О том, что сейчас распродаются остатки самого популярного препарата «Бравекто» и новых поставок не ожидается, пишут «Известия» со ссылкой на представителей торговых точек.
В первую очередь в дефиците именно жевательные таблетки. У собаководов они считаются самым эффективным средством. Исчезают и аналоги «Бравекто»: «Симпарика», «Фронтлайн Нексгард».
«Российский аналог этим препаратам есть - «ЭкспрессТабс». Но это новый препарат, который пока не успел завоевать доверие потребителей», - отмечают коммерсанты.
Новым средствам профилактики многие не доверяют. К примеру, в прошлом году владельцы собак рассказали о случаях отравления питомцев противоклещевыми таблетками и сиропами, которые произвела российская фирма «Экопром». Партию препарата отозвали.
«Отсутствие «Бравекто» - серьезная проблема для собаководов. В прошлом году этот препарат занимал на российском рынке лидирующие позиции, на него приходилось 35,2% продаж, говорится в исследовании аналитической компании RNC Pharma. Ближайший конкурент, - американская «Симпарика», имеет долю в 10%. Еще 10% получил российский «Барс», который выпускается в форме капель и спрея от клещей», - пишет издание.
В Пензе пока можно приобрести таблетки «Бравекто», однако собаководы жалуются, что цены на препарат выросли в 1,5-2 раза. Защита питомца от угрозы обойдется в значительную сумму, в некоторых случаях непосильную для бюджета.
Отказ от препарата может стоит собаке жизни. Для животного опасны клещи, зараженные боррелиозом. Эту болезнь трудно диагностировать и вовремя начать терапию.
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