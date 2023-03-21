Специалисты Горводоканала усилили контроль качества питьевой воды

21.03.2023 | 14:41

Одна из базовых задач «РКС-Пенза» - это строгий контроль за тем, чтобы вода, поставляемая потребителям, была безопасной для здоровья и отвечала требованиям санитарного законодательства.

С приходом весны и активным таянием снега многих пензенцев волнует вопрос качества питьевой воды. Специалисты Горводоканала с уверенностью заявляют, что какое бы загрязнение паводок ни принес, очистные сооружения готовы принять воду из водохранилища, в том числе и нестандартного качества, и очистить ее до гигиенических нормативов.

В лабораторных условиях контроль качества на всех стадиях очистки осуществляется в период паводка дважды в сутки, а по ряду показателей - каждый час.

После забора воды из Сурского водохранилища она проходит первичное хлорирование. В нее добавляются реагенты для осаждения взвешенных веществ и загрязнений. Затем вода поступает в горизонтальные отстойники, где оседают примеси.

«После этого осветленная вода проходит фильтрацию. Во время паводка фильтроцикл снижен до 24 часов, то есть промывка фильтрующего слоя осуществляется чаще, чем в обычный период. При необходимости мы можем уменьшить время промывки до 12 часов. После фильтрации вода подвергается вторичному хлорированию и уже затем поступает потребителю», - рассказал директор по качеству «РКС-Пенза» Александр Флягин.

Также многих жителей города волнует вопрос содержания в питьевой воде хлора, единственного эффективного на сегодняшний день обеззараживающего средства.

«Если не нравится запах хлора, то можно употреблять воду после отстаивания в открытом сосуде. В течение получаса хлор полностью испаряется. Кстати для кипячения также рекомендуется использовать воду после отстаивания», - добавил Александр Флягин.

Еще одним немаловажным критерием оценки качества воды является жесткость. В Пензе питьевая вода достаточно мягкая: в соответствии с результатами последних анализов показатель жесткости колеблется в интервале от 3 до 3,5 мг-экв/л, при норме не более 7 мг-экв/л.

Для сравнения, в Ульяновске уровень жесткости воды достигает 5,6 мг-экв/л, в Нижнем Новгороде - до 6,5 мг-экв/л, в Москве - до 7 мг-экв/л. Аналогичная ситуация наблюдается в некоторых столицах Европы, например в Париже и Берлине жесткость воды в пересчете на наши единицы измерения достигает от 5 до 9 мг/л.

Жители могут установить в квартире дополнительные фильтры, которые снижают жесткость воды, хотя стоит отметить, что необходимости в дополнительной очистке и смягчении воды нет.

Если воду умягчить в ноль, возникают побочные эффекты: разрушаются зубы, развивается остеопороз. Кроме того, слишком мягкий ресурс очень плохо смывает чистящее средство с посуды, и часть него неизбежно попадает в организм с едой.

«Помимо постоянного лабораторного контроля со стороны Горводоканала, государственный надзор за работой системы централизованного водоснабжения осуществляется и службой Роспотребнадзора. Поэтому пензенцы могут быть полностью уверены: вода, подаваемая в системы городского водопровода, соответствует санитарными нормам», - резюмировал Александр Флягин.