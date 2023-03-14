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Общество

На дороге в Заре по утрам стоят в пробках сотни пензенцев

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Знак ограничения скорости до 40 километров в час не к месту, когда водители выжимают максимум 5. Автомагистраль, ведущая из микрорайона Заря в сторону федеральной трассы, на всех дорожных картах буквально пылает красным цветом. Утром в огромную пробку попадает множество пензенцев, которые пытаются добраться на работу или учебу.

Студент Артем Алимов в последние несколько дней вынужден выходить из дома минимум на час раньше, чтобы не опоздать в институт.

«Началось все, когда снег подтаял. Образовались большие ямы внизу. Люди вынуждены ехать на первой скорости, чтобы колесо в яме не оставить, из-за этого образуются пробки каждое утро», - рассказал молодой человек.

Глубокие выбоины находятся в районе улиц Фруктовой и Персиковой. Но до них нужно еще доехать, - вернее, доползти.

«С семи утра, даже еще раньше - это невозможно! И ДПС нет, идет обгон по встречной полосе, 12 машин я насчитала. Безобразие форменное!» - возмутилась пассажирка авто.

Вереница автомобилей растянулась на несколько километров. Заторы возникают не только из-за качества асфальтового покрытия - выезд на трассу перегораживают фуры.

На единственной дороге, ведущей из микрорайона, который продолжает быстрыми темпами застраиваться, двух полос проезжей части явно недостаточно.

Реконструкция необходима, и она существует в планах. Уже разработан проект по расширению полотна с обустройством тротуаров и наружного освещения, строительством ливневой канализации.

Но приступят к работе лишь после выделения средств. Администрация города рассматривает возможность включения дороги в федеральные программы финансирования, пока же выполняется только мелкоямочный ремонт.

«Многочисленные жалобы по этой дороге, она в плохом состоянии. Мы вышли туда, чтобы хотя бы аварийные участки восстановить для нормального проезда», - отметил заместитель начальника Управления ЖКХ г. Пензы Михаил Парастаев.

Заплатки ставят специалисты «Пензавтодора» в рамках муниципального задания.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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