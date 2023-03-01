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Общество

Отмену проверки систем оповещения объяснили хакерскими атаками

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Из-за атак хакеров на инфраструктуру связи по всей России отменили проверки систем оповещения населения о ЧС, назначенные на среду, 1 марта. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на МЧС РФ.

Издание уточняет, что перенос затронул все субъекты страны, где было запланировано мероприятие. Среди прочих это Пензенская, Томская, Астраханская, Брянская, Ростовская области.

Утром 28 февраля пензенцам назвали точное время проведения комплексной проверки готовности системы оповещения с запуском сирен, замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов - с 10:40 до 10:44. Всех попросили сохранять спокойствие.

Вечером стало известно об отмене. Причину в региональном министерстве ЖКХ и ГЗН не назвали. Утром 1 марта ведомство уточнило, что проверка переносится на более поздний срок, о дате сообщат дополнительно.

20 июля и 5 октября 2022 года в Пензенской области намеревались провести аналогичные проверки, однако обе они так и не состоялись.

22 февраля 2023-го в результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны, в том числе Пензенском, в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. МЧС России заверило, что это фейк.

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