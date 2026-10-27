Опубликован график выплаты пенсий в ноябре

Отделение Социального фонда РФ по Пензенской области опубликовало график выплаты пенсий жителям региона в ноябре.

На банковские карты деньги будут перечислены 5, 13 и 23-го числа (в зависимости от установленной для каждого получателя даты). Это касается всех видов выплат: страховых, социальных, накопительных, по старости и инвалидности.

Средства на счета зачисляются в течение всего дня, напомнили в отделении СФР.

Доставка через почту пройдет с 3-го по 25-е число в соответствии с режимом работы отделений.

Накануне СФР обнародовал график выплаты детских пособий. В ноябре в общий порядок внесли корректировку.