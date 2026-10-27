Опубликован график выплаты пенсий в ноябре

Общество

Опубликован график выплаты пенсий в ноябре
Печать
Max

Отделение Социального фонда РФ по Пензенской области опубликовало график выплаты пенсий жителям региона в ноябре.

На банковские карты деньги будут перечислены 5, 13 и 23-го числа (в зависимости от установленной для каждого получателя даты). Это касается всех видов выплат: страховых, социальных, накопительных, по старости и инвалидности.

Средства на счета зачисляются в течение всего дня, напомнили в отделении СФР.

Доставка через почту пройдет с 3-го по 25-е число в соответствии с режимом работы отделений.

Накануне СФР обнародовал график выплаты детских пособий. В ноябре в общий порядок внесли корректировку.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
сфр пенсия выплата
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!