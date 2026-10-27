В Пензе повысят стоимость проезда в общественном транспорте

С 5 ноября в Пензе повышается стоимость проезда в общественном транспорте. Причина тому - инфляция. С 2024 года стоимость горюче-смазочных материалов выросла на 24%, запчастей - на 20%.

«Недостаточность финансового обеспечения транспортных организаций не только отражается на надежности предоставления услуг и их качестве, но и может привести к полной неспособности предприятий осуществлять свою деятельность», - пояснил врио министра по тарифному регулированию и государственным закупкам региона Дмитрий Сагайдачный на брифинге во вторник, 27 октября.

С 5 ноября в автобусах большой вместимости № 54, 66, 70, 82с, 93, 130, 149 и троллейбусах № 1, 2, 6, 7, 8, 9, 105 билет будет стоить 40 рублей.

В автобусах среднего класса № 25, 39, 40 проезд будет также стоить 40 рублей.

Проезд в маршрутках (автобусах малого класса) обойдется в 45 рублей.

При этом на подвозящих маршрутах № 2а, 6, 26, 35, 75, 80 проезд станет стоить 15 рублей.

В последний раз стоимость поездки в общественном транспорте в Пензе повышали в декабре 2024 года.