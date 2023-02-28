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Общество

Проверку систем оповещения в Пензенской области вновь отменили

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В Пензенской области в среду, 1 марта, не будет проверки систем оповещения населения о ЧС. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ и ГЗН региона.

Ранее указали точное время мероприятия, вероятно, чтобы граждане не спутали сигнал с фейковым.

«В период с 10:40 до 10:43 будут включены электросирены, в период с 10:43 до 10:44 будет осуществлено прерывание телевизионной и радиотрансляций для доведения проверочного сигнала оповещения», - предупредили пензенцев.

Причина отмены не уточняется.

20 июля и 5 октября 2022 года в регионе также намеревались провести аналогичные проверки. Однако оба мероприятия не состоялись.

В конце ноября начальник управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов рассказал, что все громкоговорители в городе в рабочем состоянии, их проверяют каждый месяц.

«Министерству ЖКХ и ГЗН на текущий год и следующий выделены дополнительные средства (более 100 млн) для реконструкции существующей региональной автоматизированной системы оповещения», - пояснил он.

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