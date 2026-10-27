Пензенская область отправила москвичам 10 000 елей и сосен

Общество

Пензенская область отправила москвичам 10 000 елей и сосен
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С 2 по 23 октября из Пензенской области отправили в Московскую первые в 2026 году партии новогодних деревьев.

Всего было заготовлено 10 000 елей и сосен.

Отправку проконтролировали специалисты Россельхознадзора. Образцы прошли энтомологические и гербологические исследования (их проверили на насекомых, клещей, семена сорных растений).

«По результатам экспертиз карантинных организмов не выявлено», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.

В 2025 году первые елочные базары в Пензе открылись 9 декабря.

С 10-го числа в регионе усилили охрану хвойных деревьев - было организовано патрулирование участков, где возможны незаконные рубки елей и сосен.

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