Пензенская область отправила москвичам 10 000 елей и сосен

С 2 по 23 октября из Пензенской области отправили в Московскую первые в 2026 году партии новогодних деревьев.
Всего было заготовлено 10 000 елей и сосен.
Отправку проконтролировали специалисты Россельхознадзора. Образцы прошли энтомологические и гербологические исследования (их проверили на насекомых, клещей, семена сорных растений).
«По результатам экспертиз карантинных организмов не выявлено», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.
В 2025 году первые елочные базары в Пензе открылись 9 декабря.
С 10-го числа в регионе усилили охрану хвойных деревьев - было организовано патрулирование участков, где возможны незаконные рубки елей и сосен.