Губернатор оценил ход ремонта детской поликлиники в Кузнецке

Во вторник, 27 октября, губернатор Олег Мельниченко проверил в Кузнецке ход начатого в прошлом году капитального ремонта поликлиники детской центральной районной больницы.

«Здание 1989 года постройки требовало серьезной модернизации. Отремонтированы оба этажа, заменены инженерные коммуникации, утеплен фасад. Входная группа стала удобной и современной», - описал увиденное глава региона в соцсетях.

Поликлинику ремонтируют в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Работы идут с опережением графика - уже через пару недель в учреждении, где обслуживается более 7 тысяч детей, снова будут принимать пациентов.

«Чтобы маленьким посетителям было спокойнее и веселее, обустроили игровую зону», - отметил Олег Мельниченко.

В этом же здании с декабря 2025-го работает центр женского здоровья. Здесь жительницы Кузнецка получают практически всю необходимую помощь, в том числе психологическую.

«Напомню, что в этом году в Кузнецке мы также открыли новую поликлинику для взрослого населения. Поручил продолжать работу по укомплектованию учреждения квалифицированными врачами, чтобы пациенты могли своевременно получать качественную медицинскую помощь», - добавил Олег Мельниченко.