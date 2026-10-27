Губернатор оценил ход ремонта детской поликлиники в Кузнецке

Общество

Губернатор оценил ход ремонта детской поликлиники в Кузнецке
Печать
Max

Во вторник, 27 октября, губернатор Олег Мельниченко проверил в Кузнецке ход начатого в прошлом году капитального ремонта поликлиники детской центральной районной больницы.

Губернатор оценил ход ремонта детской поликлиники в Кузнецке

«Здание 1989 года постройки требовало серьезной модернизации. Отремонтированы оба этажа, заменены инженерные коммуникации, утеплен фасад. Входная группа стала удобной и современной», - описал увиденное глава региона в соцсетях.

Губернатор оценил ход ремонта детской поликлиники в Кузнецке

Поликлинику ремонтируют в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Работы идут с опережением графика - уже через пару недель в учреждении, где обслуживается более 7 тысяч детей, снова будут принимать пациентов.

«Чтобы маленьким посетителям было спокойнее и веселее, обустроили игровую зону», - отметил Олег Мельниченко.

Губернатор оценил ход ремонта детской поликлиники в Кузнецке

В этом же здании с декабря 2025-го работает центр женского здоровья. Здесь жительницы Кузнецка получают практически всю необходимую помощь, в том числе психологическую.

Губернатор оценил ход ремонта детской поликлиники в Кузнецке

«Напомню, что в этом году в Кузнецке мы также открыли новую поликлинику для взрослого населения. Поручил продолжать работу по укомплектованию учреждения квалифицированными врачами, чтобы пациенты могли своевременно получать качественную медицинскую помощь», - добавил Олег Мельниченко.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
кузнецк поликлиника губернатор
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!