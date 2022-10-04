В Пензенской области отменили проверку систем оповещения

04.10.2022 | 15:57

В Пензенской области отменили комплексную проверку готовности систем оповещения населения, запланированную на среду, 5 октября.

Предполагались запуск электросирен, мощных акустических систем, громкоговорителей, замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.

Система должна обеспечивать своевременное и гарантированное доведение до населения информации об угрозе возникновения или о возникновении ЧС, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации.

О проверке пензенцев предупредили заранее и попросили соблюдать спокойствие. Накануне проведения стало известно, что тестирования систем не будет, об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства ЖКХ и ГЗН.

Аналогичное плановое мероприятие в Пензенской области намеревались провести 20 июля, однако его также отменили по неизвестной причине.