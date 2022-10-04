В Пензенской области отменили проверку систем оповещения

В Пензенской области отменили комплексную проверку готовности систем оповещения населения, запланированную на среду, 5 октября.
Предполагались запуск электросирен, мощных акустических систем, громкоговорителей, замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.
Система должна обеспечивать своевременное и гарантированное доведение до населения информации об угрозе возникновения или о возникновении ЧС, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации.
О проверке пензенцев предупредили заранее и попросили соблюдать спокойствие. Накануне проведения стало известно, что тестирования систем не будет, об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства ЖКХ и ГЗН.
Аналогичное плановое мероприятие в Пензенской области намеревались провести 20 июля, однако его также отменили по неизвестной причине.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀