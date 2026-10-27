В пензенской детской поликлинике появились новые врачи

В Пензе к работе в детских поликлиниках приступили 14 молодых специалистов, в том числе 11 педиатров, сообщили в региональном минздраве.

Это Алина Иванова, Никита Лебедев, Рафис Абдрахманов, Дмитрий Волков, Яна Уколова, Илья Пискунов, София Филина, Алсу Бахтеева, Данил Писарев, Валерия Хохлова, Елизавета Шлыкова.

Также штаты пополнили 3 врача узкого профиля. Так, в детской поликлинике № 2 маленьких пациентов принимает эндокринолог Юлия Рассказова. В детской поликлинике № 8 теперь работает невролог Павел Гандамов. Ранее он трудился в этом же учреждении педиатром и прошел профильную переподготовку.

В детскую поликлинику № 3 устроился травматолог Денис Запекин.

«Большинство докторов - выпускники медицинского института Пензенского государственного университета. Несколько медиков в настоящее время продолжают свое профессиональное обучение в ординатуре, совмещая его с поликлинической работой», - добавили в минздраве.