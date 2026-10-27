В Пензе в преддверии сезона дождей устроят акции чистоты

В Пензе в преддверии сезона дождей уделят особое внимание благоустройству города. Прежде чем погода изменится, необходимо собрать оставшуюся листву. Для этого глава областного центра Олег Денисов поручил провести акции чистоты.

По прогнозам синоптиков, дожди начнутся на следующей недели.

«Октябрь выдался на редкость теплым и солнечным, период листопада растянулся. Ближайшие четверг и пятницу объявим санитарными, чтобы общими усилиями навести чистоту. Коллективы предприятий могут привести в порядок свои территории», - отметил Олег Денисов.

По его словам, к уборке общественных пространств привлекут муниципальных служащих, студентов, активистов общественных движений.

«Пензавтодору» поручено очистить ливневые стоки и решетки от скопившейся листвы, веток и бытового мусора, уточнили в городской администрации.