На нерегулируемом переходе на ул. Кирова установили светофор

В Пензе на единственном нерегулируемом пешеходном переходе на улице Кирова, у остановки «Детская библиотека», заработал светофор - пока в режиме «желтый мигающий».

Горожане давно просили поставить здесь регулировщик: движение по Кирова активное, нередки ДТП, иногда с летальным исходом.

Так, 20 октября 2024 года 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил на этом переходе 2 пожилых пензячек. Обе от полученных травм скончались.

Сразу после трагедии в управлении ЖКХ задумались о необходимости введения регулирования на этом участке. Однако ни в 2024-м, ни в 2025-м так ничего и не сделали, заявив: из отдела по расследованию ДТП СУ УМВД РФ по Пензенской области не поступала информация «в части недостающих технических средств» на этом переходе, что являлось бы причиной аварий.

С 1 октября в Пензе заработали новые светофоры на улицах Кижеватова (в районе дома № 18), Терновского (в районе дома № 115) и Луначарского (в районе примыкания Пионерской).