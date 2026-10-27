На нерегулируемом переходе на ул. Кирова установили светофор

Общество

На нерегулируемом переходе на ул. Кирова установили светофор
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В Пензе на единственном нерегулируемом пешеходном переходе на улице Кирова, у остановки «Детская библиотека», заработал светофор - пока в режиме «желтый мигающий».

На нерегулируемом переходе на ул. Кирова установили светофор

Горожане давно просили поставить здесь регулировщик: движение по Кирова активное, нередки ДТП, иногда с летальным исходом.

Так, 20 октября 2024 года 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил на этом переходе 2 пожилых пензячек. Обе от полученных травм скончались.

Сразу после трагедии в управлении ЖКХ задумались о необходимости введения регулирования на этом участке. Однако ни в 2024-м, ни в 2025-м так ничего и не сделали, заявив: из отдела по расследованию ДТП СУ УМВД РФ по Пензенской области не поступала информация «в части недостающих технических средств» на этом переходе, что являлось бы причиной аварий.

На нерегулируемом переходе на ул. Кирова установили светофор

С 1 октября в Пензе заработали новые светофоры на улицах Кижеватова (в районе дома № 18), Терновского (в районе дома № 115) и Луначарского (в районе примыкания Пионерской).

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