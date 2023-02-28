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Общество

Бессоновцы не верят в появление обещанной им объездной дороги

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Жителей Бессоновского района продолжает волновать вопрос с затором на въезде в Пензу.

«Сколько лет уже мучаемся, никому нет дела, одни отписки с правительства. Огромный том этих отписок скопился», - посетовала пользовательница Гелена Т. на странице губернатора в «Одноклассниках».

Представитель регионального правительства напомнил женщине, что для улучшения пропускной способности транспорта на улице Аустрина в Пензе начиная с 2022 года модернизируют участок дороги.

«В сентябре 2022 года были выполнены работы по I этапу, в рамках которого проведено расширение проезжей части до четырех полос на участке от АЗС «Апельсин» до моста через реку Пензятку (поворот на ООО «Пензарыба») протяженностью 900 м, а также нанесена горизонтальная разметка с обозначением пешеходного перехода.

В настоящее время в рамках II этапа подготовлено техзадание на разработку проектной документации по устройству тротуара вдоль магистрали по улице Аустрина, остановочного пункта, а также благоустройству пешеходных переходов Г-образными опорами и светофорным объектом в районе мясокомбината. Строительно-монтажные работы по этим объектам планируется выполнить во втором квартале 2023 года», - говорится в ответе.

Что касается объездной дороги, которую планировали начать строить в 2022 году, то на нее до сих пор не разработана проектно-сметная документация, хотя доделать ее должны были еще в 2021-м. Не определен и источник финансирования.

«Разработку ПСД планируется завершить в первом квартале 2023 года. После определения источников финансирования будет рассмотрен вопрос о включении строительства автодороги в программные мероприятия», - добавили в правительстве.

Гелену ответ не устроил: «Вы ВООБЩЕ не ответили на мой вопрос. Я вас спрашиваю про бесконечную пробку в селах Бессоновка, Ухтинка, а вы мне отвечаете про устройство тротуаров, остановок. То, что у жителей Бессоновского района будет объездная дорога, мы очень сомневаемся. А что нам делать СЕЙЧАС?! Стоим в пробке (от центра Бессоновки до Ухтинки), почти не двигаясь, 35 минут! Когда это расстояние можно проехать за 5 минут. И так каждый день!» - возмутилась женщина.

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