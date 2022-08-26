На улице Аустрина расширят 900 метров дороги

26.08.2022 | 18:57

Еще неделю назад здесь росли деревья, теперь ряд зеленых насаждений срублен. Идут ремонтные работы. 900 метров дороги на улице Аустрина расширят. К реконструкции преступили сразу, как только участок от развязки на трассе М5 до Ухтинки передали из городского ведения Министерству строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Но почти километр пути будет недоступен для водителей ненадолго.

«В связи с проведением работ по переустройству железнодорожного переезда, расположенного на улице Аустрина в районе мясоперерабатывающего завода, движение всех видов транспорта будет закрыто с 20:00 27 августа до 6:00 28-го. Движение будет осуществляться по временной схеме», - сообщил начальник отдела Управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Илья Вохрамеев.

Ее можно увидеть на официальном сайте Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области. Объездной путь составит примерно два с половиной километра и займет пять минут - при отсутствии пробок. Организаторы ремонтных работ надеются, что в ночь в субботы на воскресенье их не будет и до 20:00 люди успеют приехать домой.

Объездной путь не везде гладок, но и терпеть недолго.

Этот участок улицы Аустрина из-за ремонтных работ закрывают не в первый раз. Летом 2018-го транспорт также пускали в обход. Департамент ЖКХ завалили жалобами. Водители из-за разбитого железнодорожного переезда были вынуждены останавливаться на путях и ползти еле-еле. Тогда приняли решение положить там специальное покрытие из особо мягкой резины.