Обозначен ожидаемый пик заболеваемости гриппом

10.12.2022 | 14:10

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при несоблюдении гражданами мер профилактики пик заболеваемости гриппом может наступить к новогодним праздникам.

«Вирус никогда не рассказывает о том, когда у него будет пик. Если мы будем хорошо соблюдать все требования и защищать свое здоровье, то высокого пика мы не ожидаем. Если сейчас забудем обо всех мерах профилактики и начнем интенсивно, в большом сообществе, большом количестве, скоплении людей готовиться к Новому году, то да, как раз к празднику можем получить этот самый пик", - цитирует «Интерфакс» ее интервью на канале «Россия 24».

Анна Попова напомнила, что случаи заболевания свиным гриппом (штамм H1N1) зарегистрированы в 74 регионах РФ, однако ситуация везде разная: где-то спокойная и стабильная, где-то уже достаточно напряженная.

По ее словам, за одну неделю в России заболело острыми респираторными инфекциями и гриппом более 1 млн 200 тысяч человек. Темп прироста заболеваемости составил 11,6%.

В Пензенской области по состоянию на 13:00 пятницы, 9 декабря, было подтверждено 66 случаев гриппа, из которых 21 - в форме H1N1. Для сравнения: на 4 декабря было выявлено всего 9 случаев.

Медики предупредили пензенцев: сильнее всего рискуют заразиться дети до 5 лет, граждане старше 65 лет, беременные и кормящие женщины, а также люди, страдающие различными хроническими заболеваниями. В качестве одной из мер профилактики пензенцам рекомендуют носить маски в общественных местах.