В 4 селах Пензенской области вероятны перебои в телевещании

На следующей неделе в селах Наровчат, Липяги (Лунинский район), Даниловка (Лопатинский) и Симбухово (Мокшанский) ожидаются кратковременные перерывы телерадиовещания из-за плановых профилактических работ. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

В селе Липяги с 10:00 до 16:00 в понедельник, 12 октября, возможно прекращение трансляций программ, входящих в состав 1-го и 2-го мультиплексов.

В Наровчате такие же перебои вероятны 13-го числа в тот же временной промежуток.

В Даниловке профилактические работы намечены на 14 октября, в селе Симбухово - на 15-е. С 10:00 до 16:00 будут проблемы с вещанием 1-го и 2-го мультиплексов.

«Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий», - предупредили в РТРС.

В первый мультиплекс входят Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр». Второй мультиплекс - Рен-ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ, «МузТВ».