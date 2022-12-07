Маски возвращаются: пензенцам напомнили о гриппе и коронавирусе

07.12.2022 | 10:14

Защититься от заражения ОРВИ и гриппом жителям Пензенской области помогут маски. В настоящее время наблюдается подъем заболеваемости вирусными инфекциями, поэтому мера профилактики необходима.

«Очередной всплеск, поэтому мы рекомендуем пользоваться масками в общественных местах», - цитирует министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко ТАСС.

В Пензенской области также наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. С 28 ноября по 4 декабря зарегистрировали 9 случаев свиного гриппа, большинство из них пришлось на Пензу.

Медицинская маска - одно из средств профилактики заражения. Ее призвали носить в местах скопления людей. Многие пензенцы уже это делают.

На данный момент масочный режим, вводившийся для борьбы с распространением коронавируса, а регионе отменен. С 1 июня это средство защиты необязательно носить в магазинах, аптеках, общественных местах, во время массовых мероприятий.

Необходимость надевать маски вызывала у многих пензенцев недовольство. В социальных сетях они отмечали, что это средство защиты не помогает, зато способствует развитию проблем со здоровьем. Нарушающих режим штрафовали, специальные комиссии искали безмасочников в торговых центрах, в общественном транспорте.

А на улицах областного центра прибавился дополнительный вид мусора - использованные одноразовые маски. Их активно выбрасывали на остановках пассажиры автобусов и маршруток.