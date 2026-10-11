Магнитная буря на Земле продлится до 12 октября

На Земле продолжается магнитная буря, начавшаяся вечером 9 октября. По прогнозам лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, возмущения будут повторяться до утра понедельника, 12 октября.

«Событие вызвано приходом к Земле облаков плазмы, выброшенных в космос в ходе наблюдавшегося в начале недели сильного всплеска солнечной активности», - пояснили астрономы.

По ожиданиям, индекс Kp утром 12-го числа окажется чуть ниже 6 (возмущенный фон), что соответствует классу бури G1-G2 (от слабой до умеренной). Потом колебания должны стихнуть.

Зафиксированная астрономами вспышка на Солнце оказалась самой сильной за последние 3 месяца. В последний раз шторм сравнимой силы наблюдался 4 июля.

Буря сопровождается интенсивными полярными сияниями, отметили в лаборатории.