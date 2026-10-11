За 9 месяцев отряд «Тигр» вышел на дежурства больше 13 000 раз

С начала года бойцы отряда содействия полиции «Тигр» вышли на дежурства 13 015 раз. Они охраняли порядок совместно с сотрудниками МВД, ФСИН, МЧС, ФССП и Росгвардии.

Наибольшее количество выходов - у участников подразделений Октябрьского, Первомайского и Ленинского районов Пензы, Кузнецка, Городищенского, Мокшанского, Нижнеломовского, Никольского, Тамалинского, Наровчатского, Башмаковского, Малосердобинского, Каменского и Сердобского районов.

«При непосредственном участии «тигров» сотрудниками полиции выявлено 90 преступлений и пресечено 1 188 административных правонарушений», - рассказали в областном правительстве.

В выявлении преступлений отличились подразделения Октябрьского и Первомайского районов Пензы, Кузнецка, Сердобского, Наровчатского, Мокшанского, Шемышейского, Бессоновского и Башмаковского районов.

По пресечению правонарушений наилучшие показатели - у подразделений Ленинского и Первомайского районов Пензы, Кузнецка и Заречного, Лопатинского района, Нижнеломовского, Каменского, Наровчатского, Бековского, Сердобского, Шемышейского и Белинского районов.