За 9 месяцев отряд «Тигр» вышел на дежурства больше 13 000 раз

Общество

За 9 месяцев отряд «Тигр» вышел на дежурства больше 13 000 раз
Печать
Max

С начала года бойцы отряда содействия полиции «Тигр» вышли на дежурства 13 015 раз. Они охраняли порядок совместно с сотрудниками МВД, ФСИН, МЧС, ФССП и Росгвардии.

Наибольшее количество выходов - у участников подразделений Октябрьского, Первомайского и Ленинского районов Пензы, Кузнецка, Городищенского, Мокшанского, Нижнеломовского, Никольского, Тамалинского, Наровчатского, Башмаковского, Малосердобинского, Каменского и Сердобского районов.

«При непосредственном участии «тигров» сотрудниками полиции выявлено 90 преступлений и пресечено 1 188 административных правонарушений», - рассказали в областном правительстве.

В выявлении преступлений отличились подразделения Октябрьского и Первомайского районов Пензы, Кузнецка, Сердобского, Наровчатского, Мокшанского, Шемышейского, Бессоновского и Башмаковского районов.

По пресечению правонарушений наилучшие показатели - у подразделений Ленинского и Первомайского районов Пензы, Кузнецка и Заречного, Лопатинского района, Нижнеломовского, Каменского, Наровчатского, Бековского, Сердобского, Шемышейского и Белинского районов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
полиция тигр безопасность
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!