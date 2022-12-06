В стране и мире

Роспотребнадзор заявил о выявлении свиного гриппа в 74 регионах

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Число российских регионов, где выявили свиной грипп, возросло до 74. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

29 ноября надзорное ведомство отчитывалось о выявлении случаев этого гриппа в 55 регионах России. Там сообщали, что он преобладает среди выявленных вариантов вируса гриппа.

«За последнюю неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 23,3 процента по сравнению с предыдущей неделей. В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (13,3 процента), РС-вирусов (12 процентов), метапневмовирусов (10,1 процента), аденовирусов (7,2 процента)», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По мнению инфекциониста Николая Малышева, в преобладании в России свиного гриппа нет ничего необычного. В некоторых случаях, когда у лиц имеются различные фоновые заболевания, свиной грипп может протекать тяжело, сказал он в беседе с «Лентой.ру».

В свою очередь, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что свиной грипп поражает легкие по аналогии с дельта-штаммом коронавируса. По его мнению, вероятность тяжелых легочных осложнений после заражения свиным гриппом в несколько раз выше по сравнению со многими другими вариантами вируса.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте