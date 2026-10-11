12 октября в Пензенской области потеплеет до +22 градусов

Общество

12 октября в Пензенской области потеплеет до +22 градусов
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12 октября в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, рассказали в Приволжском УГМС.

В ночь на понедельник температура опустится до +1...+6 градусов. Днем уличные термометры покажут +17...+22.

В ночь на вторник похолодает до +5...+10 градусов.

В течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 м/с. Вечером он сменится юго-восточным и сохранит силу.

В народном календаре 12 октября - Феофан Милостивый. В день его памяти, как правило, ненадолго возвращалось тепло. Если на небе было видно множество ярких звезд, ждали сухой осени.

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