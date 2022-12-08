Перечислены отличия симптомов гриппа от коронавируса

08.12.2022 | 12:47

Минздрав РФ разработал памятку для медработников, в которой подробно разъяснено, как отличить симптомы ОРВИ от COVID-19.

Основные положения документа изложила «Парламентская газета». В частности, в памятке приведена подробная таблица, помогающая по симптомам различить грипп, коронавирус, РС-вирус (респираторно-синцитиальный вирус человека) и другие ОРВИ.

Так, например, грипп развивается в течение 12-48 часов. Пациента беспокоят выраженная интоксикация, высокая температура, сильная головная боль, боли в мышцах и суставах, нередки фарингит и трахеит. Насморк же для гриппа нехарактерен.

У коронавируса инкубационный период обычно 5-7 дней. Симптомы заболевания - умеренный ринит и возможная потеря обоняния, лихорадка, головная боль, бледность. При тяжелом течении возможна одышка, часто развивается пневмония. А вот боли в мышцах и суставах наблюдаются редко.

В документе к группам риска тяжелого течения инфекционных заболеваний отнесли женщин на любом сроке беременности и в послеродовый период, пациентов с хроническими заболеваниями, первичными и вторичными иммунодефицитами, злокачественными образованиями, а также пожилых людей от 65 лет и старше.

По данным Управления Роспотребнадзора по Пензенской области, по состоянию на 4 декабря в регионе зарегистрировано 9 случаев гриппа A(H1N1). Как минимум один пациент - ребенок.

«Вирус А(H1N1) можно выявить только с помощью лабораторной диагностики, сдав мазок из носоглотки. При малейших признаках вирусной инфекции незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью», - призвали жителей Сурского края специалисты.

Что касается COVID-19, то, по информации сайта стопкоронавирус.рф на четверг, 8 декабря, за минувшие сутки этот диагноз подтвердился у 70 человек, 31 из них потребовалась госпитализация. В этот день скончался один пациент.

Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 219 889 случаев коронавирусной инфекции. 212 774 заболевших выздоровели, 6 163 скончались.

Эксперты рекомендуют соблюдать элементарные меры предосторожности: носить маску в общественных местах, избегать зон массового скопления людей, как можно чаще мыть руки с мылом, укреплять иммунитет поливитаминными и противовирусными препаратами, больше бывать на свежем воздухе.