В камешкирскую больницу пришли молодые специалисты

В Камешкирскую участковую больницу трудоустроились 2 молодых специалиста.

В кабинете медицинской профилактики работает Кристина Прасулова, уроженка Русского Камешкира. В 2026 году она окончила областной колледж по специальности «Сестринское дело» и вернулась в свое село.

Также в штат принят рентгенолог Николай Николотов - выпускник Саратовского госуниверситета имени В. И. Разумовского. В 2024 году он завершил обучение на факультете «Лечебное дело», в 2026-м - в профильной ординатуре.

Молодой врач трудоустроился в участковую больницу по программе «Земский доктор».

Теперь жителям Камешкирского района не придется ехать в Пензу, чтобы пройти обследование. Это существенно сократит время ожидания и ускорит постановку диагнозов, отметили в областном минздраве.