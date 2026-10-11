В камешкирскую больницу пришли молодые специалисты

Общество

В камешкирскую больницу пришли молодые специалисты
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В Камешкирскую участковую больницу трудоустроились 2 молодых специалиста.

В кабинете медицинской профилактики работает Кристина Прасулова, уроженка Русского Камешкира. В 2026 году она окончила областной колледж по специальности «Сестринское дело» и вернулась в свое село.

В камешкирскую больницу пришли молодые специалисты

Также в штат принят рентгенолог Николай Николотов - выпускник Саратовского госуниверситета имени В. И. Разумовского. В 2024 году он завершил обучение на факультете «Лечебное дело», в 2026-м - в профильной ординатуре.

В камешкирскую больницу пришли молодые специалисты

Молодой врач трудоустроился в участковую больницу по программе «Земский доктор».

Теперь жителям Камешкирского района не придется ехать в Пензу, чтобы пройти обследование. Это существенно сократит время ожидания и ускорит постановку диагнозов, отметили в областном минздраве.

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