Стало известно, где в Пензе отключат свет 12 октября

На понедельник, 12 октября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся микрорайон Автодром Вираж, Южная Поляна, Райки, Пенза-III, отдельные дома на проспекте Строителей, улице Рахманинова и в 1-м проезде Рахманинова.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- Арбековсикй пер., 1, 2а, 3, 5-12, 53Б;

- Арбеково-5, 3-я очередь, стр. 75;

- Большая Арбековская, 30, 36, 38, 40, 40а, 42, 42а, 45Б, 48, 48а, 50а, 52, 52а, 54а, 54Б;

- ул. Виражная, 30, 30а, 31, 32Б, 32в, 37, 39, 43, 43а, 43Б, стр.: 32, 88, з/у 33;

- терр. Кордон-2, 1-9, 6а, з/у 2а;

- ул. Переходная, 4, 4а, 5, 5а, 7а, 7-16, 18, 20а;

- ул. Радужная 51, 53;

- Радужный пр-д, 16;

- ул. Сиреневая, 5;

- Солнечный пер., 1, 4-17, 19, 20;

- ул. Хорошая, 77, 86а;

- ул. Ясная, 3, 5, 6, 8-11, 15, 18, 20-32, 34-36, 39, 41,уч. 67, к/н 197, з/у 2, 4, 11.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Калинина, 95, 101, 97,97А,97Б, 99, 99А;

- ул. Краснова, 30,32, 34,36;

- 1-й Гражданский пр-д, 3/1, 4-8, 10, 12; 2-й Гражданский пр-д, 3, 4, 5, 5в;

- ул. Дарвина, 1, 1а, 3, 5-11, 14-30 (четные), 36;

- пр-д Дарвина, 1/60, 4-6, 8, 8а;

- ул. Жуковского, 47;

- ул. Ключевая, 79, 81, 83, 84, 86, 93а, 98-112Б (четные);

- пр-д Некрасова, 3-13, 15-20, 22, 25, 27-31, 33, 34, 35;

- ул. Некрасова, 27, 33, 35, 37, 40, 46, 48

- ул. Ново-Гражданская, 11-31 (нечетные), 32-34, 36-50, 52-80 (четные);

- ул. Проломная, 1, 4В;

- ул. Пугачева, 101, 103, 107, 109, 113;

- ул. Пушкина, 136-144 (четные), 148, 152-158 (четные), 164-170 (четные);

- ул. Солдатская, 37, 39, 41.

С 9:00 до 12:00 от сетей отключат дом № 69 на проспекте Строителей, с 9:00 до 16:00 - № 3а на улице Рахманинова и № 4 в 1-м проезде Рахманинова.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Демченко, 10;

- ул. Осадная, 2, 2/68, 3, 4, 5, 9;

- ул. Павлушкина, 1-8, 10, 12-22, 24-30 (четные), 27, 40-66 (четные), 70;

- ул. Тухачевского, 48-58 (четные), 62, 66, 72-86 (четные), 94;

- ул. Уральская, 1-9, 11а, 11Б, 13, 15, 17.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.