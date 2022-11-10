Пензенцу объяснили, почему не будут закупать автобусы

10.11.2022 | 10:12

На странице центра управления регионом (ЦУР) в соцсети «ВКонтакте» житель Пензы Андрей П. задал вопросы, касающиеся общественного транспорта в областном центре.

«В сентябре 2022 года объявили о закупке новых троллейбусов для Пензы в количестве 90 штук. Почему был сорван тендер и закупка не состоялась? Новая закупка уже объявлена?» - поинтересовался он.

Аукцион на закупку троллейбусов проходил в октябре. Начальная цена контракта составляла 2 млрд 434 млн 500 тыс. рублей при стоимости каждого троллейбуса 27 млн 50 тыс. От поставщиков поступило три заявки, но все они после рассмотрения были отклонены.

Ответ на вопрос Андрея пришел со страницы правительства Пензенской области.

«Ранее объявленный аукцион на закупку троллейбусов не состоялся. В настоящее время региональным правительством прорабатывается вопрос заключения государственного контракта в ранее обозначенный срок - до конца ноября», - говорится в нем.

Кроме того, горожанин спросил, будут ли проведены проектные работы по строительству автотранспортных предприятий в Пензе и селе Засечном Пензенского района, а также реконструкции автотранспортного предприятия в Заречном.

В ответе поясняется, что принято решение о целесообразности развития именно электротранспорта. Поэтому запланированные мероприятия по строительству и реконструкции автотранспортных предприятий, газозаправок и приобретению автобусов заменены на поставку троллейбусов и строительство объектов троллейбусной инфраструктуры.

В правительстве уточнили планы: до декабря 2023 года закупить не менее 90 троллейбусов, построить и ввести в эксплуатацию транспортно-пересадочный узел в селе Засечном, 2 тяговые подстанции и 6-7 км контактной сети.