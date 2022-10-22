Пензенцам раскрыли легкий способ получения справок из загса

22.10.2022 | 12:46

Свидетельство о рождении ребенка, установлении отцовства, заключении и расторжении брака, смене имени, усыновлении, смерти и другие документы, которые выдают органы ЗАГС, теперь можно заказать на портале госуслуг и получить в ближайшем отделе ЗАГС или МФЦ.

Об этом проинформировали в пресс-службе в Министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

Документы могут быть утеряны, испорчены или не получены изначально. Между тем они нужны для оформления пенсии и пособий, для совершения сделок и во многих иных случаях.

При заказе на «Госуслугах» справку или свидетельство изготовят в тот же день. Останется только прийти в назначенное время в территориально удобный орган ЗАГС или МФЦ (независимо от места регистрации) и получить оригинал документа.

«Для подачи заявления нужна подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». При заполнении заявления выберите загс или МФЦ, дату и время получения документа. Если вы получаете свидетельство впервые, платить за него не нужно. Если заказываете повторное свидетельство или справку - оплатите пошлину», - уточнили в пресс-службе министерства.