Общество

Пензенцам раскрыли легкий способ получения справок из загса

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Свидетельство о рождении ребенка, установлении отцовства, заключении и расторжении брака, смене имени, усыновлении, смерти и другие документы, которые выдают органы ЗАГС, теперь можно заказать на портале госуслуг и получить в ближайшем отделе ЗАГС или МФЦ.

Об этом проинформировали в пресс-службе в Министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

Документы могут быть утеряны, испорчены или не получены изначально. Между тем они нужны для оформления пенсии и пособий, для совершения сделок и во многих иных случаях.

При заказе на «Госуслугах» справку или свидетельство изготовят в тот же день. Останется только прийти в назначенное время в территориально удобный орган ЗАГС или МФЦ (независимо от места регистрации) и получить оригинал документа.

«Для подачи заявления нужна подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». При заполнении заявления выберите загс или МФЦ, дату и время получения документа. Если вы получаете свидетельство впервые, платить за него не нужно. Если заказываете повторное свидетельство или справку - оплатите пошлину», - уточнили в пресс-службе министерства.

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