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Общество

Никольский моряк не мог отправиться в рейс из-за долгов

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В Пензенской области 42-летний житель Никольска не мог выйти в море из-за долгов.

В разное время Ространснадзор наложил на него 30 штрафов на общую сумму 45 тысяч рублей за проезд по коммерческим автомагистралям без оплаты. По каждому из них приставы возбудили исполнительное производство.

Однажды никольчанин вернулся из командировки и получил постановление об ограничении выезда за пределы России.

«Морской волк» едва не лишился возможности продолжить бороздить просторы из-за долга», - уточнили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Чтобы с чистой совестью уйти в очередной рейс, мужчина в срочном порядке погасил всю задолженность, и ограничение сняли.

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