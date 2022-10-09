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Общество

Пензенцы выразили мнение по поводу отказа от новогодних гуляний

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Большинство опрошенных жителей региона не хотят отказываться от денег, которые выделяются на подготовку к Новому году.

Ранее пензячки предложили губернатору направить средства, требующиеся для украшения улиц и организацию мероприятий, на приобретение дополнительного оборудования для мобилизованных.

«Уважаемый губернатор! Прошу Вас потратить деньги, запланированные на праздничные мероприятия, на нужды бойцов. Не до праздников сейчас. Купите им коптеры, пожалуйста», - написала пользовательница на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте».

Сетевое издание «ПензаИнформ» запустило опрос для читателей, согласны ли они с данным предложением. 84,3% респондентов выступили против, поддержали 15,69%.

Подобные предложения прозвучали во многих городах России. В некоторых (Санкт-Петербург, Нижний Новгород) от празднования действительно отказались, а деньги решили направить на нужды бойцов.

Отказ прокомментировали в Минобороны РФ. По словам генерал-полковника Виктора Горемыкина, нет необходимости отменять праздничные мероприятия, поскольку военнослужащие обеспечены техникой и обмундированием в полном объеме.

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