Общество

Стало известно, какие школы Пензы отремонтируют за два года

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В ближайшие два года планируется капитально отремонтировать несколько образовательных учреждений Пензы.

Об этом сообщила администрация города на странице губернатора Олега Мельниченко в соцсети «ВКонтакте».

Так, на 2023 год выделяются финансы на капремонт лицея № 3, гимназий № 6 и 44, школ № 47, 51 и 75/62.

На 2024-й намечен ремонт школ № 7, 20, 43 и 57.

«Кроме того, в школах и детских садах будет выполнен частичный капитальный ремонт: отремонтированы спортивные и актовые залы, кровли, обновлено асфальтовое покрытие, заменены оконные блоки, проведены другие работы», - добавили в мэрии.

В перечень не вошла школа № 25, закрытая в августе из-за трещин на фасаде. Ее учеников распредилили по двум другим школам - № 28 и 62. Первый этап экспертизы выявил, что причиной разрушения стал неправильно использовавшийся цемент, размытый летними ливнями. Решение о том, что делать со зданием, будет принято после второго, окончательного этапа экспертизы.

В списке нет и второго корпуса школы № 65/23 на улице Водопьянова, который несколько лет стоит законсервированным. Хотя, по мнению начальника Управления образования г. Пензы Аллы Марковой, это учебное учреждение востребовано в связи с застройкой микрорайона.

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Гость||

В шестой с родителей по 3 косых в год собирают,добровольно типа,и самих ещё припахивают красить и убираться, как в этом году, ремонтировали недавно ее и опять выделяют средства, вот огребет руководство, а ещё спонсорская помощь, не даром все детектора миллионеры по декларациям!

Гость||

37 школу когда отремонтируют? Асфальт,ограждение советских времен,да и саму школу не плохо бы привести в порядок.

Родители не хотят вести своих детей в такое безобразие.Поменяйте еще там директора,может коллектив там наладится,а то все уходят оттуда.

Гость||

В 76 школе когда были в последний раз? Трещины на фасаде и внутри здания, прямо в самом кабинете директора через стену проходит трещина огромная. На территории ужасный асфальт, футбольная площадка разливается после дождя и снега. Тренажёры убитые. Туалеты швах.

Гость||

Гость писал(a):

В шестой с родителей по 3 косых в год собирают,добровольно типа,и самих ещё припахивают красить и убираться, как в этом году, ремонтировали недавно ее и опять выделяют средства, вот огребет руководство, а ещё спонсорская помощь, не даром все детектора миллионеры по декларациям!
так не сдавайте!!! Это добровольно! и никто вам ничего не скажет

Гость||

Гость писал(a):

В шестой с родителей по 3 косых в год собирают,добровольно типа,и самих ещё припахивают красить и убираться, как в этом году
Терпилы обыкновенные.

Гость||

Гость писал(a):

так не сдавайте!!! Это добровольно! и никто вам ничего не скажет
Они ничтожества.


Имя: Гость
Комментарий:

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