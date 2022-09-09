Стало известно, какие школы Пензы отремонтируют за два года

09.09.2022 | 10:14

В ближайшие два года планируется капитально отремонтировать несколько образовательных учреждений Пензы.

Об этом сообщила администрация города на странице губернатора Олега Мельниченко в соцсети «ВКонтакте».

Так, на 2023 год выделяются финансы на капремонт лицея № 3, гимназий № 6 и 44, школ № 47, 51 и 75/62.

На 2024-й намечен ремонт школ № 7, 20, 43 и 57.

«Кроме того, в школах и детских садах будет выполнен частичный капитальный ремонт: отремонтированы спортивные и актовые залы, кровли, обновлено асфальтовое покрытие, заменены оконные блоки, проведены другие работы», - добавили в мэрии.

В перечень не вошла школа № 25, закрытая в августе из-за трещин на фасаде. Ее учеников распредилили по двум другим школам - № 28 и 62. Первый этап экспертизы выявил, что причиной разрушения стал неправильно использовавшийся цемент, размытый летними ливнями. Решение о том, что делать со зданием, будет принято после второго, окончательного этапа экспертизы.

В списке нет и второго корпуса школы № 65/23 на улице Водопьянова, который несколько лет стоит законсервированным. Хотя, по мнению начальника Управления образования г. Пензы Аллы Марковой, это учебное учреждение востребовано в связи с застройкой микрорайона.