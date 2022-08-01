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Общество

Квартиру в жилом доме «Утро» в Пензе предлагают в ипотеку под 0,01%

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Приобрести квартиру на уникальных условиях от 0,01% годовых* стало возможным благодаря заключенному партнерскому соглашению между застройщиком жилого дома «Утро» ООО Специализированный застройщик «Домострой» и ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ).

«Столь доступной ипотека на новостройку стала на базе различных программ господдержки и благодаря дополнительному субсидированию от застройщика. Ипотеку можно взять на срок до 30 лет на сумму до 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос не менее 15%. Не стоит откладывать покупку мечты, самое время попрощаться с арендой и сказать «привет» собственной квартире», - сказала руководитель отдела продаж жилого дома «Утро» Светлана Курышева.

Своя квартира меньше чем за 11 тысяч в месяц ** - такова примерная сумма платежа по кредиту.

Жилой дом «Утро» расположен в Терновке, в 10-15 минутах езды от исторического центра Пензы. Рядом есть все, что необходимо: детские сады, школы, торговые центры, остановка общественного транспорта в шаговой доступности. При этом окна будут выходить на Суру, а расположение в секторе частной застройки даст ощущение загородной жизни.

Основной материал - старый добрый кирпич, который дает тепло- и звукоизоляцию, обеспечивает оптимальный микроклимат. Собственная котельная позволит сэкономить деньги на коммунальных платежах. Отделка White box. Огороженная территория, просторная парковка, современный двор с зонами отдыха для детей и взрослых - все это о жилом доме «Утро».

Общая готовность объекта составляет 34,70%, строители уже возводят 7-й этаж из 10.

Более подробную информацию можно узнать в офисе продаж жилого дома «Утро», который расположен по адресу: улица Терновского, 102. Телефон 7 (8412)-50-96-42. Сайт застройщика - utrodom.com, проектная декларация размещена на наш.дом.рф.

* Процентная ставка 0,01% годовых по программе «Госпрограмма 2020» действует при покупке готового или строящегося жилья в новостройке у юридических лиц при наличии страхования, в случае заключения застройщиком и ПАО «Промсвязьбанк» партнерского соглашения. Срок действия указанной процентной ставки - 360 месяцев. Минимальная сумма кредита - 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита - 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей - для иных регионов Российской Федерации. Первоначальный взнос - от 15% до 80% (включая оба значения) от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Срок кредита - не более 360 месяцев. Право на получение кредита в соответствии с условиями программы имеют граждане Российской Федерации, при этом кредитный договор должен быть заключен до 31.12.2022 (включительно).

Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита, а также требованиях к заемщикам можно узнать на сайте psbank.ru или по телефону кол-центра 8-800-333-78-90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Информация актуальна на 25.07.2022. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Кредит предоставляется ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.

** Расчет ежемесячного платежа произведен по квартире стоимостью 3 126 300 руб., увеличенной на 689 625 руб., с первоначальным взносом 572 925 руб. и суммой кредита 3 243 000 руб., при сроке кредита 300 месяцев по ставке 0,01% годовых. Расчет является примерным и не является публичной офертой. За консультацией и расчетом необходимо обратиться к менеджерам компании-застройщика по телефону 7(8412)-50-96-42.

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