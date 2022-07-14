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Общество

В Кузнецке детские сады готовят к новому приему воспитанников

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В Кузнецке дошкольные учреждения готовят к новому учебному году. О том, что сделано в детсадах, рассказали в администрации города.

Для комфортного пребывания дошкольников в первом корпусе детского сада № 2 заменили три оконных блока, провели ремонт в спортзале и коридоре первого этажа. В группах по необходимости выполнен косметический ремонт, приведены в порядок пожарные лестницы. Во втором корпусе отремонтированы крыльцо, два коридора и три группы.

В первом корпусе детсада № 24 капитально отремонтирован пищеблок, в десяти группах установлено новое сантехническое оборудование, в четырех заменены светильники. Во втором корпусе расширена входная группа, проведен косметический ремонт, заменены светильники.

В детском саду № 28 в первом корпусе отремонтирована система канализации, во втором - частично кровля, а также сделан косметический ремонт.

Для пищеблока первого корпуса детсада № 6 приобретены новые котлы и кастрюли из нержавеющей стали, для второго корпуса - два водонагревателя. Оба корпуса получили новое компьютерное оборудование.

В детском саду № 38 выполнен косметический ремонт пищеблока, музыкального зала, групп, лестничных маршей, частично заменены батареи. Закуплена новая посуда и столешница для разделки теста. Во дворе оборудована площадка для игры в футбол.

«Приемка остальных учреждений образования продолжается», - сообщили в пресс-службе мэрии Кузнецка.

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Источник — фото gorodkuzneck.ru
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