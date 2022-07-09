Общество

От ремонта дороги на Бекешской почти ничего не осталось

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Ливень едва не смыл дорогу. Начал с щебня, которым отсыпаны обочины и выравнивающий слой под асфальтом - Бекешскую на подъеме только что отремонтировали.

«Дорогу приподняли, она смывается, и здесь края вымывает. А если на самый верх пройти, там вообще ямы, бьет под асфальт, того гляди все рухнет», - рассказал местный житель Алексей Путютин.

Конец улицы Бекешской - крутой склон. Здесь всегда шли мощные потоки во время дождей или таяния снега. Но по краям дороги были бортики из асфальта, они не давали воде размывать края и затекать во дворы. Дорога становилась руслом.

Если прежде страдало полотно проезжей части, то сейчас досталось и ему, и обочинам, и дворам.

«Вся щебенка уходит на Зеленый Овраг и перекресток, и получается, что все засыпанное - внизу, а тут - промоины. Две машины разъехаться не могут», - показала горожанка.

«Согласно программе «Безопасные и качественные дороги» был выполнен ремонт проезжей части дороги и проведена работа по укреплению обочины щебнем и асфальто-бетонным гранулятом. Из-за сильных дождей все обочины размыло, подрядчиком будут повторно проведены работы по укреплению», - сообщил начальник отдела Департамента ЖКХ г. Пензы Михаил Парастаев.

Специалисты посмотрят, как можно отрегулировать направление потоков, чтобы пошло не во вред дворам и самой дороге. Бекешскую в этом году ремонтируют от улицы Мира до улицы Пушкина, протяженность - больше километра.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Ребята учатся

Гость||

Теперь поняли зачем бордюрчики нужны? Вот то-то!

Гость||

С такой властью, скоро от города и страны ничего не останется...

Гость||

Гость писал(a):

Теперь поняли зачем бордюрчики нужны? Вот то-то!
Что бы поток был направленным , что бы при дожде сразу мыть ноги вместе с обувью и что бы были провалы асфальта так любимые чиновниками. Вот ни разу не шутка они сделали такую дурь на К.Маркса ниже танка у издательства.

Гость||

так вам и надо глупомордым!

Гость||

Как-то неубедительно, на всех фото новая дорога (на месте, ни куда не делась) пара ямок после таких ливней и на такой горе вполне нормально. И большое спасибо, что делают новые внутридворовые дороги!

Гость||

Отечественные технологии дорожного строительства - дорога смываемая дождем. На конкурсе рукожопства и коррупции заняли бы призовое место.

Имя: Гость
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