От ремонта дороги на Бекешской почти ничего не осталось

09.07.2022 | 18:30

Ливень едва не смыл дорогу. Начал с щебня, которым отсыпаны обочины и выравнивающий слой под асфальтом - Бекешскую на подъеме только что отремонтировали.

«Дорогу приподняли, она смывается, и здесь края вымывает. А если на самый верх пройти, там вообще ямы, бьет под асфальт, того гляди все рухнет», - рассказал местный житель Алексей Путютин.

Конец улицы Бекешской - крутой склон. Здесь всегда шли мощные потоки во время дождей или таяния снега. Но по краям дороги были бортики из асфальта, они не давали воде размывать края и затекать во дворы. Дорога становилась руслом.

Если прежде страдало полотно проезжей части, то сейчас досталось и ему, и обочинам, и дворам.

«Вся щебенка уходит на Зеленый Овраг и перекресток, и получается, что все засыпанное - внизу, а тут - промоины. Две машины разъехаться не могут», - показала горожанка.

«Согласно программе «Безопасные и качественные дороги» был выполнен ремонт проезжей части дороги и проведена работа по укреплению обочины щебнем и асфальто-бетонным гранулятом. Из-за сильных дождей все обочины размыло, подрядчиком будут повторно проведены работы по укреплению», - сообщил начальник отдела Департамента ЖКХ г. Пензы Михаил Парастаев.

Специалисты посмотрят, как можно отрегулировать направление потоков, чтобы пошло не во вред дворам и самой дороге. Бекешскую в этом году ремонтируют от улицы Мира до улицы Пушкина, протяженность - больше километра.