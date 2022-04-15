Киоски с квасом и палатки с овощами принесут в казну более 800 000

15.04.2022 | 13:07

С 20 апреля в Пензе начнут работать киоски по продаже кваса. Об этом в пятницу, 15-го числа, сообщила пресс-служба городской администрации.

В областном центре соответствующие точки будут размещены по 18 адресам. Реализовывать напиток разрешается до 20 сентября.

Аукционы на право установки киосков, а также сезонных палаток по продаже овощей, фруктов, бахчевых культур состоялись 8 и 13 апреля. Торговать овощами разрешили по 31 адресу с 1 мая по 31 октября.

«В течение 10 дней с хозяйствующими субъектами будут заключены договоры. По итогам аукционов в бюджет города Пензы поступит более 800 тысяч рублей», - уточнили в мэрии.