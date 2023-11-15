Сетевое издание|18+|Среда|15 ноя 2023|11:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области на обслуживание фотовидеокамер потратят 43,2 млн

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


На обеспечение функционирования комплексов фотовидеофиксации в Пензенской области готовы потратить более 40 млн рублей.

Информация размещена на сайте госзакупок. Электронный аукцион проводит министерство экономического развития и промышленности региона.

По условиям контракта подрядчик должен будет обслуживать 27 комплексов фотовидеофиксации, в том числе 5 мобильных и 18 передвижных. В его задачу входит сбор и обработка информации о превышении скорости, выездах на встречную полосу, движении по обочине и других нарушениях. Эти сведения он будет передавать в электронном виде.

Также в обязанности подрядчика входит ежедневное обслуживание и контроль настройки комплексов.

Срок действия контракта - с 1 января до 23 декабря 2024 года.

Первоначальная цена составляет 43 млн 246 тыс. 400 рублей. Заявки будут приниматься до 22 ноября, а 24-го определится победитель аукциона.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте