В Пензенской области на обслуживание фотовидеокамер потратят 43,2 млн

15.11.2023 | 10:49

На обеспечение функционирования комплексов фотовидеофиксации в Пензенской области готовы потратить более 40 млн рублей.

Информация размещена на сайте госзакупок. Электронный аукцион проводит министерство экономического развития и промышленности региона.

По условиям контракта подрядчик должен будет обслуживать 27 комплексов фотовидеофиксации, в том числе 5 мобильных и 18 передвижных. В его задачу входит сбор и обработка информации о превышении скорости, выездах на встречную полосу, движении по обочине и других нарушениях. Эти сведения он будет передавать в электронном виде.

Также в обязанности подрядчика входит ежедневное обслуживание и контроль настройки комплексов.

Срок действия контракта - с 1 января до 23 декабря 2024 года.

Первоначальная цена составляет 43 млн 246 тыс. 400 рублей. Заявки будут приниматься до 22 ноября, а 24-го определится победитель аукциона.