На улице Московской автомобиль въехал в киоск с выпечкой

15.11.2023 | 18:10

В среду, 15 ноября, на улице Московской в Пензе случилось ЧП. Пострадал киоск, где продавали выпечку, чай и кофе.

«Зашла за сочниками после работы, а киоск закрыт. Угол сильно помят, лентами весь перетянут. Явно машина въехала. Говорят, утром», - написала в рубрику «Глас народа» читательница PenzaInform.ru.

Женщина отметила, что киоск практически примыкает к парковке и было вопросом времени, когда неопытный водитель его протаранит.

«Сила удара, судя по всему, была приличной. Надеюсь, продавец отделалась испугом», - добавила пензячка.

ЧП уже обсудили в соцсетях. «К счастью, в это время продавца не было, так как въехали в 5 утра. Его (водителя. - Прим. ред.) сразу приняли, так что оплатит», - поделился информацией горожанин.