В регионе облегчили установление границ земельного участка

03.04.2022 | 19:40

Каждый житель региона теперь может узнать точное расположение своего участка благодаря проекту Росреестра по созданию и обновлению Единой электронной картографической основы.

С нее можно снять координаты земельного участка или дома. Существовавшая ранее система работала с ошибками.

«Собственник земельного участка, увидев эту карту, говорит: «Как же так? Половина моего дома за пределами земельного участка, забор за пределами земельного участка». Земельный надзор тоже видит, что там нарушение земельного законодательства. Гражданин в панике и все прочее», - описал ситуацию начальник отдела Управления Росреестра по Пензенской области Владимир Веревочкин.

На самом деле старые карты сделаны с так называемыми сдвижками, то есть немного расходятся с реальностью. Современная электронная основа создана уже без подобных ошибок. Планы выполнены с летательных аппаратов и привязаны к местной системе координат.

Чтобы увидеть новинку, нужно зарегистрироваться на сайте центра геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных. Сотрудники Росреестра считают, что появление такой электронной карты порадует многих жителей.

«Когда он увидит, что его участок встал на место и дом находится в границах земельного участка, наверное, успокоится», - добавил Владимир Веревочкин.

Новинка дает возможность с точностью в 20-30 см снять координаты земельного участка.