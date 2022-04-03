Сетевое издание|18+|Воскресенье|3 апр 2022|20:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В регионе облегчили установление границ земельного участка

Печать
Telegram

Каждый житель региона теперь может узнать точное расположение своего участка благодаря проекту Росреестра по созданию и обновлению Единой электронной картографической основы.

С нее можно снять координаты земельного участка или дома. Существовавшая ранее система работала с ошибками.

«Собственник земельного участка, увидев эту карту, говорит: «Как же так? Половина моего дома за пределами земельного участка, забор за пределами земельного участка». Земельный надзор тоже видит, что там нарушение земельного законодательства. Гражданин в панике и все прочее», - описал ситуацию начальник отдела Управления Росреестра по Пензенской области Владимир Веревочкин.

На самом деле старые карты сделаны с так называемыми сдвижками, то есть немного расходятся с реальностью. Современная электронная основа создана уже без подобных ошибок. Планы выполнены с летательных аппаратов и привязаны к местной системе координат.

Чтобы увидеть новинку, нужно зарегистрироваться на сайте центра геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных. Сотрудники Росреестра считают, что появление такой электронной карты порадует многих жителей.

«Когда он увидит, что его участок встал на место и дом находится в границах земельного участка, наверное, успокоится», - добавил Владимир Веревочкин.

Новинка дает возможность с точностью в 20-30 см снять координаты земельного участка.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
0
0
0
 
Гость||

Давайте ЛОХИ засветитесь скорее.

Для того и создавали..)))

Гость||

Дурачок опять...

Гость||

А газ безплатно подвидут?

Гость||

Гость писал(a):

Дурачок опять...
Ещё один.Уже два.))

Гость||

Гость писал(a):

Дурачок опять...
Обсуждение новости закрыто....

Жги Ышщо.

Гость||

Гость писал(a):

Дурачок опять...
Если кто то спорит с идиотом,вероятно он делает то же самое....

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте