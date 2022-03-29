Опубликованы сроки финансирования пенсий пензенцев на апрель

Отделение ПФР по Пензенской области озвучило сроки доставки пенсий и иных социальных выплат на апрель.
Для жителей региона, получающих выплаты через банки, график таков:
4 апреля будут профинансированы выплаты, дата доставки которых с 5-го по 12-е число;
- 13-го - за период с 13 по 19 апреля;
- 19-го - за 20-22-е числа;
- 22-го - за 23-25-е.
Отделения почтовой связи доставляют пенсии по графикам, согласованным с органами ПФР Пензенской области.
«При необходимости дату доставки можно уточнить в своем почтовом отделении», - сообщили в отделении ПФР по Пензенской области.
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