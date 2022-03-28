ГК «Территория жизни» предлагает готовые квартиры по ставке от 1%

28.03.2022 | 16:08

С 1 апреля 2022 года вступают в силу новые условия льготной программы господдержки ипотеки.

Вслед за повышением ключевой ставки Центрального банка ставка по ипотеке с государственной поддержкой увеличится до 12% годовых.

По предварительным данным, новые меры будут действовать с 1 апреля по 1 июля 2022 года. До 31 марта у пензенцев есть возможность успеть приобрести квартиру в ипотеку с государственной поддержкой и субсидированием от застройщика от 1% годовых*.

Группа компаний «Территория жизни» предлагает оптимальные решения для покупателей - квартиры с готовой отделкой и сантехникой в сданных в эксплуатацию домах.

Жителям Пензы и области доступны выгодные предложения, классические планировки, комфортные цены и субсидирование от застройщика.

В марте этого года ЖК «Арбековская застава» одержал победу в номинации «Доступное жилье» конкурса «ТОП ЖК» от ЕРЗ.РФ. Это подтверждение того, что ГК «Территория жизни» предлагает оптимальные решения.

Так, в квартирах в строениях 15а и 15Б современного жилого комплекса «Арбековская застава» имеется отделка SMART PRO: ламинат светлых тонов, натяжные потолки с точечными светильниками, межкомнатные двери, керамическая плитка, качественная сантехника, кухонный модуль, стиральная машина. Доступны однокомнатные, двухкомнатные или трехкомпнатные. Жилье подходит пензенцам с планами на быстрый переезд.

Оценить отделку и познакомиться с планировкой можно в шоурумах «Территории жизни».

«Сейчас вы можете приобрести квартиру в ЖК «Арбековская застава» и «Лугометрия» по льготной ипотеке с субсидированием от застройщика от 1 до 3% на весь срок кредитования! Буквально через несколько дней ставка будет уже 12%.

Простой пример. При покупке сегодня квартиры с готовой отделкой в сданном доме по льготной ставке ежемесячный платеж будет всего от 12 000 рублей**. А с 1 апреля, при ставке по ипотеке 12%, - уже 26 700 рублей. Разница ощутимая.

Если вы еще думаете приобрести квартиру в новостройке, то стоит поторопиться. Особенно, если у вас уже одобрена ипотека в банке. Если нет одобренной ипотеки, то наш ипотечный брокер оперативно подберет для вас наиболее выгодное предложение», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Компания сотрудничает со всеми ведущими банками, решение об одобрении ипотеки принимается в течение одного дня при подаче заявки. Например, воспользовавшись семейной ипотекой от Сбера, можно получить ипотечный кредит от 1% с субсидированием от застройщика.

По льготной ставке в рамках семейной ипотеки сейчас выгодно приобретать квартиры именно большой площади. Клиент получает комфортный ипотечный платеж даже за самую просторное жилье.

Квартира с широкоформатными окнами позволит наслаждаться удивительным видом на город и окружающую природу, а грамотная планировка - зонировать пространство и сделать его комфортным и удобным.

Рядом с 15-ми строениями - парковая аллея с современными игровыми комплексами фирмы Kompan. В строении 15Б предусмотрен детский сад, имеется паркинг-центр Garage, в котором можно приобрести или арендовать место для автомобиля и делать необходимые покупки в торговой галерее.

В 2021 году проект пешеходного бульвара «Арбековской заставы» был отобран в числе 15 лучших на всероссийском летнем конкурсе «ТОП ЖК» и номинирован в категории «Лучшая пешеходная улица от застройщика внутри жилого комплекса».

Также рекомендуется рассмотреть приобретение квартиры в «Доме у школы», 11-м строении 6-го микрорайона. В эксплуатацию уже сдана 4-я очередь.

Квартиры здесь - с предчистовой отделкой. Рядом располагаются современная школа № 78 имени Генерала Глазунова, детский сад № 10.

Отличная транспортная доступность, остановка общественного транспорта и строящаяся в рамках национального проекта БКАД развязка обеспечат комфорт в любое время суток. На первом этаже дома открыты магазины крупной федеральной торговой сети «Магнит», «Фортуна». Совсем скоро начнет работу детская развивающая школа «Колокольчик».

В ЖК «Арбековская застава» уже полностью готова благоустроенная инфраструктура: детские сады и школы, пешеходная аллея, парк и паркинг, торговые галереи, супермаркет и магазины шаговой доступности. В микрорайоне создана комплексная среда для комфортной жизни.

Готовое жилье от крупнейшего пензенского застройщика ГК «Территория жизни» - это оптимальное предложение в текущей рыночной ситуации.

Компания рекомендует выгодно инвестировать средства в самый надежный актив - недвижимость. По всем вопросам кредитования и подбора квартиры можно обратиться, набрав телефон единого контактного центра ГК «Территория жизни» +7 (8412) 203-000.

Адреса офисов продаж: Пенза, улица Ульяновская, 91а (напротив ТЦ «Мега»), улица 65-летия Победы, 29. Часы работы - с 9:00 до 21:00 без перерывов и выходных.

* Не является публичной офертой. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк» (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015). До 31 декабря 2022 года - для семей РФ, где в период с 01.01.2018 до 31.12.2022 родился первый или любой следующий ребенок, а также для семей, где ребенку присвоена категория инвалидности. Валюта кредита - рубль РФ. Первоначальный взнос - 20%. Заемщик должен являться участником зарплатного проекта ПАО «Сбербанк». Срок кредита - 12 лет, ставка - 1% годовых на весь срок кредитования при условии проведения электронной регистрации сделки и страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО «Сбербанк» страховых компаниях. Минимальная сумма кредита - 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - 6 млн руб. В акции участвуют объекты, расположенные по адресу: Пензенская обл., г. Пенза, ул. 65-летия Победы, д. 29, Пензенская обл., г. Пенза, ул. 65-летия Победы, д. 31. Дома сданы.

** Расчет произведен для 1-комнатной квартиры (31,89 кв. м), расположенной в строении 15Б по адресу: г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 31. Максимальный период кредита - 30 лет. Минимальная сумма кредита - 600 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита - 3 млн рублей. Размер первоначального взноса - от 15%. Страхование жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО «Сбербанк» страховых компаниях. Недополученные проценты банку компенсирует застройщик в рамках программы субсидирования. Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия банка № 1481 от 11.08.2015.