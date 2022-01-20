Общество

За год в области значительно подорожал плавленый сыр

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Во Всемирный день любителей сыра, который отмечается в четверг, 20 января, Пензастат обнародовал данные о средней цене килограмма этого продукта, которую зафиксировали в области в декабре 2021-го.

Твердый и мягкий сыр обходился жителям региона в 545 рублей, плавленый - в 421, национальные сыры, брынза - в 537 рублей.

Специалисты отметили, что по сравнению с ценами в ноябре 2021 года килограмм твердого и мягкого сыра подорожал на 2,15%, плавленого - на 5,71%. Национальные сыры и брынза, наоборот, подешевели на 1,26%.

«К декабрю 2020 года наблюдается удорожание на 5,1%, 11,35% и 5,53% соответственно», - пояснили в Пензастате.

Сыр входит в меню человека он уже более 8 000 лет. По разным оценкам, насчитывается от 800 до 2 000 сортов этого продукта.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Это сырный продукт.....

Гость||

Благая весть после церковных праздников...

Гость||

Гость писал(a):

Это сырный продукт.....
А ты фанат ярмарки?

Гость||

Вообщем любил я колбасный сыр, пожаришь картошечки нарежешь его туда, он расплавляется по картофанчику, сальца копчёненьково нарежешь, вкуснотища, а сейчас он не плавится от слова совсем, делаю вывод - пальмовое масло, люди не покупайте это "Г", проходите мимо этого ЯДА.

Имя: Гость
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