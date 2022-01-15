Общество

В микрорайоне Заря даже в мороз по улицам текут ручьи

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Круговорот воды в микрорайоне Заря, или новая арифметическая задача - из одной трубы вытекает и в другую попадает. Однако местные ставят вопрос несколько иначе, чем в обычном учебнике: как долго это будет продолжаться.

«Отремонтировали до Земляничной, 13, и перестало топить. А здесь почему-то течет. На улице -10, ночью -15 - как текла, так и течет. У нас здесь один ручей и подальше - еще два», - рассказал Виктор Небога.

Больше всех пострадал один из жителей микрорайона.

«Делали экспертизу, есть заключение: в результате воздействия воды в доме пошли трещины. Столько лет топило - естественно», - сообщил он.

Местные уверены, что по улицам течет питьевая вода.

«Из Сурского водохранилища пока ее гнали сюда, чистили, хлорировали, отстаивали, очищали, перегоняли, через насосы пропускали. А в итоге утекает просто так, жалко. А мы за нее платим, такие богатые», - отметил Виктор Небога.

«Как на насосной станции подали, так и потекла», - уточнил Алексей Шурыгин.

Впрочем, версии у всех разные. Некоторые склоняются к тому, что это обыкновенная родниковая вода.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Я в воду глядел.

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