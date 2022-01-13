Пензенцам сообщили, когда начнут поступать выплаты за январь

13.01.2022 | 10:47

Выплаты семьям с детьми за январь начнут поступать на расчетные счета получателей с 17 января.

Об этом в четверг, 13-го числа, на своей странице в Instagram написал министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

«Дополнительно на своих страницах в социальных сетях сообщу о старте перечисления детских пособий», - уточнил чиновник.

Ранее Алексей Качан пояснил, что перечисление выплат, назначенных на январь 2022 года, будет осуществлено в январе 2022 года после праздничных дней, с момента поступления финансирования в Пензенскую область из федерального бюджета.

Он подчеркнул, что по общему правилу детские пособия выплачиваются за текущий месяц (в декабре - за декабрь, в январе - за январь).