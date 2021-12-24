Пензенским семьям назвали сроки перечисления пособий за январь

24.12.2021 | 19:02

Стало известно, когда пензенские семьи с детьми получат положенные им пособия за январь 2022 года. На многочисленные вопросы, касающиеся срока перечисления денег, ответил министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан.

«Перечисление выплат, назначенных на январь 2022 года, будет осуществлено в январе 2022 года после праздничных дней, с момента поступления финансирования в Пензенскую область из федерального бюджета», - уточнил Качан в личных аккаунтах в социальных сетях.

Он пояснил, что, по общему правилу, детские пособия выплачиваются за текущий месяц (в декабре – за декабрь, в январе – за январь).

Кроме того, министр заверил, что обязательно сообщит дополнительно в социальных сетях о начале перечисления денег.