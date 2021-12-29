«Территория жизни» открыла новый офис продаж в «Арбековской заставе»

29.12.2021 | 11:21

Группа компаний «Территория жизни» объявляет об открытии офиса продаж по адресу улица 65-летия Победы, 29, в жилом комплексе «Арбековская застава».

Новый современный офис распахнул свои двери для посетителей 29 декабря. В предновогодние дни менеджерам предстоит работать в обычном режиме.

Специалисты будут рады видеть клиентов для консультаций и оформления покупки. Они подробно расскажут о действующих предложениях и акциях, покупатель может быть уверен в индивидуальном подходе.

Офис открыт с 9:00 до 21:00 без перерывов и выходных. О работе в новогодние каникулы будет объявлено дополнительно.

Больше информации о работе компании - на сайте территорияжизни.рф.