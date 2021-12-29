На 11 канале появится новая рубрика «Не может быть»

Ничего, кроме правды, только проверенные факты - так думали всю жизнь. «Не может быть» - новая рубрика выйдет в эфир утреннего канала «Проснись и пой» в первый день нового, 2022 года. Ее ведущий Виталий Добров поможет зрителю развенчать популярные заблуждения в самых разных сферах.
«Каждая неделя будет посвящена определенной заявленной теме. Например, рубрика, связанная с автомифами: мы берем эксперта, и он разбивает в пух и прах какие-то банальности, которые портят жизнь всем автолюбителям», - пояснил ведущий рубрики «Не может быть» Виталий Добров.
О чем все знали раньше, но боялись узнать, так ли на самом деле, - после просмотра рубрики «Не может быть?!» не останется вопросов.
Правила хранения продуктов питания, уход за одеждой, секреты завсегдатаев фитнес-залов и многое другое - полезное и интересное.
«Экспертную оценку не так легко заполучить, но я с блеском с этим справляюсь», - заявил Виталий Добров.
В первый день нового года на 11-м канале новая утренняя рубрика расскажет, чего не может быть.
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Фамилию не оправдывает . Но везде суют