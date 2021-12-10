Пензенская область получит 244,5 млн на ремонт и строительство дорог

10.12.2021 | 10:03

До конца 2021 года Пензенская область получит 244 млн 555 тыс. 800 рублей на ремонт и строительство дорог. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Трансферт предоставляется на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автодорог общего пользования регионального или межмуниципального,

местного значения.

В целом распоряжением Мишустина перераспределено более 5,2 млрд рублей.

«Деньги направят в 23 субъекта. В их числе - Забайкальский край, Якутия, Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Курганская, Пензенская, Сахалинская, Свердловская, Тульская, Ульяновская, Челябинская и Ярославская области», - уточняется на официальном сайте Правительства РФ.