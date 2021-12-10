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Общество

Пензенская область получит 244,5 млн на ремонт и строительство дорог

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До конца 2021 года Пензенская область получит 244 млн 555 тыс. 800 рублей на ремонт и строительство дорог. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Трансферт предоставляется на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автодорог общего пользования регионального или межмуниципального,

местного значения.

В целом распоряжением Мишустина перераспределено более 5,2 млрд рублей.

«Деньги направят в 23 субъекта. В их числе - Забайкальский край, Якутия, Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Курганская, Пензенская, Сахалинская, Свердловская, Тульская, Ульяновская, Челябинская и Ярославская области», - уточняется на официальном сайте Правительства РФ.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

244 млн 555 тыс
Это капремонт одной вшивой улицы. Ну или во дворах коровьим говном ямы залепить.

Гость||

Расчехляем пилы,господа чинушки

Гость||

армяне на старте

Гость||

Гость писал(a):

Расчехляем пилы,господа чинушки
Ради этих копеек они даже жопы с золотых унитазов не оторвут. Всё бабло ща в медицине.

Гость||

Хоть за кого-то можно порадоваться!

Имя: Гость
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