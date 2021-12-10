Пензенская область получит 244,5 млн на ремонт и строительство дорог

До конца 2021 года Пензенская область получит 244 млн 555 тыс. 800 рублей на ремонт и строительство дорог. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Трансферт предоставляется на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автодорог общего пользования регионального или межмуниципального,
местного значения.
В целом распоряжением Мишустина перераспределено более 5,2 млрд рублей.
«Деньги направят в 23 субъекта. В их числе - Забайкальский край, Якутия, Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Курганская, Пензенская, Сахалинская, Свердловская, Тульская, Ульяновская, Челябинская и Ярославская области», - уточняется на официальном сайте Правительства РФ.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
penzainform.ru писал(a):Это капремонт одной вшивой улицы. Ну или во дворах коровьим говном ямы залепить.