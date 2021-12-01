Опубликован декабрьский график финансирования пенсий

В отделении ПФР по Пензенской области рассказали, как будут финансироваться пенсии и социальные выплаты через кредитные учреждения в декабре.
- 3 декабря будут профинансированы выплаты, дата доставки которых установлена на 5-12-е числа;
- 13-го - за 13-19-е;
- 17-го - за 20-22-е;
- 22-го - за 23-25 декабря.
«Доставка пенсий в отделениях почтовой связи производится по графикам, согласованным с территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации. При необходимости дату доставки можно уточнить в своем почтовом отделении», - сообщили в пресс-службе регионального отделения.
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