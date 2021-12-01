Опубликован декабрьский график финансирования пенсий

01.12.2021 | 11:36

В отделении ПФР по Пензенской области рассказали, как будут финансироваться пенсии и социальные выплаты через кредитные учреждения в декабре.

- 3 декабря будут профинансированы выплаты, дата доставки которых установлена на 5-12-е числа;

- 13-го - за 13-19-е;

- 17-го - за 20-22-е;

- 22-го - за 23-25 декабря.

«Доставка пенсий в отделениях почтовой связи производится по графикам, согласованным с территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации. При необходимости дату доставки можно уточнить в своем почтовом отделении», - сообщили в пресс-службе регионального отделения.