В Пензе закатывают в асфальт пространство у танка Т-34

25.09.2021 | 15:00

В Пензе приводят в порядок территорию возле постамента с танком Т-34, расположенного на улице Карла Маркса возле краеведческого музея.

Видео размещено на странице врио губернатора Олега Мельниченко в Instagram. На кадрах дорожные рабочие на мощной технике укладывают асфальт вокруг монумента на всей площади до стены музея.

Танк Т-34 решили отремонтировать в 2019 году, предполагая, что в 2020-м легендарная боевая машина сможет участвовать в параде Победы. В начале июля танк сняли с постамента и увезли. Его разобрали на узлы и агрегаты, отремонтировали и собрали заново.

Многие детали не подлежали восстановлению, но реконструкторы преодолели эту трудность. Некоторые комплектующие изготовили на пензенских промышленных предприятиях без технической документации.

В апреле 2020 года танк удалось завести, он своим ходом покинул цех. Однако из-за коронавируса танк так и не принял участие в параде и остался на заводе.

В 2021 году было принято решение вернуть его на постамент. 29 апреля Т-34 вернулся на улицу Карла Маркса.