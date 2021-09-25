Общество

В Пензе закатывают в асфальт пространство у танка Т-34

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В Пензе приводят в порядок территорию возле постамента с танком Т-34, расположенного на улице Карла Маркса возле краеведческого музея.

Видео размещено на странице врио губернатора Олега Мельниченко в Instagram. На кадрах дорожные рабочие на мощной технике укладывают асфальт вокруг монумента на всей площади до стены музея.

Танк Т-34 решили отремонтировать в 2019 году, предполагая, что в 2020-м легендарная боевая машина сможет участвовать в параде Победы. В начале июля танк сняли с постамента и увезли. Его разобрали на узлы и агрегаты, отремонтировали и собрали заново.

Многие детали не подлежали восстановлению, но реконструкторы преодолели эту трудность. Некоторые комплектующие изготовили на пензенских промышленных предприятиях без технической документации.

В апреле 2020 года танк удалось завести, он своим ходом покинул цех. Однако из-за коронавируса танк так и не принял участие в параде и остался на заводе.

В 2021 году было принято решение вернуть его на постамент. 29 апреля Т-34 вернулся на улицу Карла Маркса.

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Источник — видео www.instagram.com/ov_melnichenko
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Гость||

"врио губернатора Олега Мельниченко в Instagram."

__________________

Его же "типа" избрали, и он уже не врио?

Или что-то случилось?

Гость||

Гость писал(a):

и он уже не врио?

Или что-то случилось?

Тухляк новость?

Гость||

Кто его избрал..? Он ставленник.

Гость||

Он 28 вступит в должность после принесения присяги

Гость||

Его для этого сюда и поставили

Гость||

Гость писал(а):

> Он 28 вступит в должность после принесения присяги

__________________

Триумф тщеславия на костях порядочных людей

Гость||

Гость писал(a):

Его же "типа" избрали, и он уже не врио?
Ну что тупите , он начал реформировать под себя структура правительства летом ещё до избрания , это означает только одно что результат благодаря Синюкову и Ко был известен заранее .Надеюсь они брусчатку прошлого века с Московской перед танком и где стояла гаубица , и катюша не закатали в асфальт.

Имя: Гость
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